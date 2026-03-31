"Se pudrió todo": La furia de Blu Dumay tras la ducha entre Fabio Agostini y Agustina Pontoriero
En el capítulo 104 de El Internado, Blu Dumay se dio cuenta de una escena que no le gustó para nada y se desahogó con Arenita.
Mientras estaba esperando para ir a bañarse después de la prueba de cocina, la joven descubrió que Fabio Agostini y Agustina Pontoriero compatieron la ducha.
Fue Camila Nash quien encendió las alarmas y fue a decirle inmediatamente a su compañera sobre lo que estaba ocurriendo, pero ella ya había visto todo.
¿Qué pretendía Fabio Agostini?
Tras lo anterior, Blu Dumay lanzó su opinión con respecto a la situación: "Súper innecesario esto, qué bronca, con qué necesidad".
Todos alentaron a la ingeniera a ir a encarar al español, pero ella decidió conversar antes con Arenita, quien le comentó que pese a que estaban con ropa, igualmente era desubicado.
Finalmente, la hija de María Alberó les preguntó a viva voz cuánto les faltaba para terminar y pese a que él la invitó, ella se enojó: "Ya que la invitaste a ella, quédate con ella, ahora no voy ni cag... ahora te jo..., se pudrió todo".
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