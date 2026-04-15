Furia y Arenita tuvieron íntima conversación a solas donde revelaron desconocidas situaciones

15 abr. 2026 - 23:58 hrs.

En el capítulo 114 de El Internado, Furia y Arenita tuvieron una íntima conversación donde revelaron desconocidos episodios de su pasado.

En primera instancia, Natalia Rodríguez le consultó a la trasandina si debido a todos los problemas que había tenido, pensó en quitarse la vida y ella lo negó: "La verdad que no, mis papás se fueron en el momento correcto".

Posteriormente, le preguntó cómo se había tomado su diagnóstico de leucemia: "Me lo tomé como si no fuera nada, porque estaba en el reality, como si fuera una pavada y no, la realidad es que te tienes que portar bien, hacer vida sana, yo iba de allá para acá trabajando, no comía mucho y empecé a tomar más consciencia sobre eso. La ley es, no te aguantes nada, yo me tragué muchas cosas".

El Internado

La confesión de Arenita

Tras lo anterior, Arenita se atrevió a confesarle a Furia que lo pasó muy mal en la época de Yingo: "Yo en un momento de mi vida tragué mucho y después exploté, cuando estaba en la tele y ahí me dio esa depresión horrible".

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También, la influencer contó que tuvo tres fans que prácticamente le salvaron la vida en ese momento: "Me ayudaron mucho, me cuidaban, yo era un peligro, pasé un momento en que casi todos los días pensaba en irme a la otra vida y ellos estaban pendientes de mí. Yo pensé que no iba a vivir".

Finalmente, la argentina reveló una grave situación que vivió en el reality donde estuvo: "Yo salía con un pibe y dijo que yo lo había abusado, lloraba en las cámaras. El tipo hacía una campaña en mi contra".