"Merezco estar acá": Blu Dumay ganó el repechaje y se convirtió en la última finalista de El Internado

05 jun. 2026 - 01:04 hrs.

En el capítulo 148 de El Internado, Akemi Nakamura, Blu Dumay y Otakin se batieron en un complejo duelo para pasar a la final.

La consigna era preparar pasta fresca desde cero y todos los semifinalistas pusieron todo su esfuerzo para ser elegido como el ganador.

Sin embargo, la preparación de la hija de María Alberó fue superior y se instaló en la instancia que dictará al triunfador del reality.

El Internado

La emoción de Blu Dumay

Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó cómo se sentía y ella de inmediato rompió en llanto, pero de emoción.

"Estoy muy contenta, gracias. No sabía qué esperar, tenía muy buenos cocineros acá, Otakin y Akemi", expresó la ingeniera.

Finalmente, la joven reveló a quién le dedicaba este triunfo: "A mí, me esforcé mucho, he estado en todas las pruebas, la constancia que he tenido me llevó a esto, merezco estar acá".