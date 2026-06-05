"Merezco estar acá": Blu Dumay ganó el repechaje y se convirtió en la última finalista de El Internado
En el capítulo 148 de El Internado, Akemi Nakamura, Blu Dumay y Otakin se batieron en un complejo duelo para pasar a la final.
La consigna era preparar pasta fresca desde cero y todos los semifinalistas pusieron todo su esfuerzo para ser elegido como el ganador.
Sin embargo, la preparación de la hija de María Alberó fue superior y se instaló en la instancia que dictará al triunfador del reality.
La emoción de Blu Dumay
Tras lo anterior, Tonka Tomicic le preguntó cómo se sentía y ella de inmediato rompió en llanto, pero de emoción.
"Estoy muy contenta, gracias. No sabía qué esperar, tenía muy buenos cocineros acá, Otakin y Akemi", expresó la ingeniera.
Finalmente, la joven reveló a quién le dedicaba este triunfo: "A mí, me esforcé mucho, he estado en todas las pruebas, la constancia que he tenido me llevó a esto, merezco estar acá".
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