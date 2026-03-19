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Blu Dumay arma su nuevo hogar en Chile: Este es el departamento que 'rellenará con magia' en Santiago Instagram @bludumay

Blu Dumay arma su nuevo hogar en Chile: Este es el departamento que "rellenará con magia" en Santiago

  • Por Roselín Acosta

Blu Dumay inició de manera oficial su nueva vida en Chile, luego de vivir varios años en Miami, Estados Unidos. Y es que la participante de El Internado compartió con alegría la adquisición de un departamento en Santiago. 

"No se imaginan lo feliz, emocionada y agradecida que estoy de poder armar nuevamente mi hogar en mi país y de tener la posibilidad de tener un lugar maravilloso en el que vivir", escribió en su cuenta de Instagram.

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El nuevo hogar de Blu Dumay en Chile 

En las fotos y videos que publicó, la hija de María Alberó muestra sonriente las llaves de su departamento. Junto a la puerta de entrada, se aprecia la cocina y un espacio abierto que corresponde al living/comedor. 

 
 
 
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Más adelante, unas puertas de vidrio abren paso a una amplia terraza, compartida con la habitación principal, que ofrece vistas panorámicas a una urbanización rodeada de naturaleza en la capital.

En historias de Instagram, Dumay mostró el equipaje que llevó consigo y comentó: "Llegamos. Ya vamos a organizar todo... Como ven, está todo vacío, así que vamos a empezar a rellenar este espacio con magia". 

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Otros registros los dedicó a mostrar parte de su proceso para desempacar, acomodar sus cosas y para revelar la llegada de su nueva cama.

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