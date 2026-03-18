Presentado por: Betano Falabella

Se fue contra sus "enemigas": Camila Nash mandó a Blu Dumay y Kari Belén directo a la Puerta del Horno

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 95 de El Internado, se vivió una intensa competencia que terminó con Camila Nash nominando a dos participantes del equipo rojo para estar en la Puerta del Horno.

Precisamente, Tonka Tomicic llegó con la actividad del espantapájaros, en la que cada participante debía trasladar dos baldes de agua con un palo sobre su espalda, ganando quien más líquido mantenía al llegar al final. 

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Y es que los ganadores tendrían un "beneficio maldito", ya que podrían nominar a dos participantes del equipo perdedor para estar en la puerta del honor, siendo el equipo verde el ganador, por lo que el equipo rojo quedó expuesto. 

Prueba del espantapájaros
El Internado / MEGA

Camila Nash nomina a dos del equipo rojo

Fue así como Tonka Tomicic dio a conocer que el equipo verde y su capitana, Camila Nash, era la encargada de nominar a dos participantes del rojo, en consenso con su equipo. 

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Finalmente, las elegidas por el equipo verde para estar en la puerta del honor son Kari Belén y Blu Dumay.

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