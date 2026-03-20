El "mejor consejo" de Blu Dumay sobre el karma: "Deja que haga el trabajo sucio"

20 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Blu Dumay no se deja corromper por aquellos que intentan opacarla, ni permite que los malos tratos afecten su rutina. Al contrario, la hija de María Alberó espera a que las cosas caigan por su propio peso.

En un corto reel de Instagram, con su peculiar forma de expresarse, la ingeniera comercial reveló cuál es su “mejor consejo” cuando alguien intenta derribarla.

¿Cuál es el mejor consejo de Blu Dumay?

“Deja que el karma haga el trabajo sucio. Porque yo sé, hay veces que alguien te hace algo y tú quieres arrancarle los pelos. Pero no lo hagas, porque, amor, el karma trabaja solito", indicó la influencer.

"Tú no tienes que hacer nada, que todo en esta vida vuelve. La energía vuelve, las intenciones vuelven, lo que una persona hace también vuelve”, agregó la participante de El Internado, como una recomendación de empoderamiento femenino.

Instagram: @bludumay

Luego manifestó que cuando una persona se centra en “crear su propio karma”, lo importante es mantenerse enfocado en el crecimiento y la felicidad propia, así como reforzar el brillo interior.

“Tú, reina, créeme que no necesitas hacer nada más. El karma siempre encuentra la manera y es bastante asertivo. Y no te olvides, karma is a bitch (perra)”, manifestó.

En la sección de comentarios, sus fanáticos expresaron sentirse identificados con lo que dijo: “Tal cual”; “Tienes toda la razón querida, un abrazo”; “De acuerdo totalmente”, se lee.

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