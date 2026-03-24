"Me voy con el corazón lleno": El sentido mensaje de despedida de Efrén Reyero tras su salida de El Internado

24 mar. 2026 - 16:45 hrs.

Efrén Reyero compartió un reel en su cuenta de Instagram sobre su eliminación de El Internado, donde se refirió a su experiencia en el encierro.

En el registro, el español mostró su presentación para ingresar al reality de Mega, el cual acompañó de una sentida reflexión.

La despedida de Efrén Reyero

"Hoy me toca ver uno de los momentos más difíciles de esta aventura… mi despedida de El Internado", partió diciendo el otrora modelo, asegurando que se va del encierro "con el corazón lleno".

Instagram @efrenreyero

"Ha sido una experiencia maravillosa, intensa y transformadora que recordaré toda mi vida. Cada reto, cada aprendizaje, cada risa y cada momento de presión me hicieron crecer no solo como profesional, sino como persona", agregó.

Efrén Reyero agradeció a producción y todo el equipo del espacio, pero por sobretodo a sus compañeros en la casona, afirmando que "se convirtieron en familia dentro y fuera de la cocina. Compartir esto con ustedes fue un regalo".

Luego, profundizó que "si en algún momento mis formas, mis decisiones o mis estrategias no se entendieron, lo siento de corazón. Todo lo que vivimos forma parte de la intensidad de un reality, donde las emociones están a flor de piel y cada uno lucha por su sueño. Si alguien se sintió ofendido, le pido perdón sinceramente".

Por último, agradeció los miles de mensajes y muestras de cariño que recibió por parte del público.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Efren Reyero Fernandez (@efrenreyero)

Todo sobre El Internado