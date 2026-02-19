Logo Mega

Carabineros confirma al menos tres víctimas fatales y 10 heridos tras gigantesca explosión en Renca

  • Por Sebastián Paillafil

Carabineros confirmó la muerte de al menos tres personas producto de la gigantesca explosión y posterior incendio que se produjo la mañana de este jueves en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

El general Víctor Vielma indicó que "conforme a la información preliminar que tenemos al momento, habría diez personas lesionadas de diferente consideración, y también por la información preliminar que entrega Bomberos, habría tres víctimas fatales".

Respecto a la emergencia, señaló que un camión de gas volcó y, a partir de eso, "se produce una explosión y la expansión de esta provocó que siete vehículos menores, que también a la misma hora venían transitando por la autopista, fueran alcanzados".

"Paralelamente, producto de la misma explosión, se empiezan a incendiar unos vehículos de una empresa que está al costado y también la estructura metálica de una empresa al costado derecho", agregó.

Por último, señaló que aún no se ha determinado el número final de víctimas fatales, ni tampoco si estas iban en el camión o son de autos que transitaban por el lugar.

