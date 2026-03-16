Sistema frontal avanza hacia la zona central: Lluvia podría alcanzar la Región Metropolitana este lunes

16 mar. 2026 - 10:45 hrs.

Un intenso sistema frontal ha afectado desde el fin de semana a la zona sur y centro sur del país, dejando más de 100 milímetros de agua caída en algunos sectores y más de 40 viviendas inundadas.

Si bien el fenómeno bajó su potencia, sigue avanzando hacia la zona central, con la probabilidad de incluso alcanzar la Región Metropolitana.

¿Vuelve la lluvia a Santiago?

De acuerdo con la proyección del periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, el evento ahora dejaría lluvias entre las regiones del Maule y Metropolitana.

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"A esta hora, las precipitaciones están básicamente centradas en la parte norte de la región del Maule, ahí en la provincia de Curicó", destacó en Mucho Gusto, indicando que, en la medida que avanza este día, se va a quedar el sistema frontal estacionado en la zona norte de O'Higgins, es decir, en las provincias de Cardenal Caro y Colchagua, con la probabilidad de tormentas eléctricas.

Luego, a eso de las 18:00-19:00 horas, el fenómeno se va a destrabar y va a alcanzar la provincia de San Antonio, y podrían caer algunas precipitaciones en Valparaíso y Viña del Mar, pero en menor cuantía.

Si bien no está completamente confirmado, Sepúlveda adelantó que las lluvias podrían alcanzar la provincia de Melipilla en la Región Metropolitana, y "algo podría caer en sectores de la provincia de Maipo y Talagante".

"Si tenemos el sistema frontal a 30-40 kilómetros, no se puede descartar que no caiga una gota, porque puede caer una gota durante la noche de este lunes en algunos sectores del Gran Santiago, pero no pasaría más allá de eso", afirmó.

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