Visitará zanjas: Así fue la llegada del Presidente Kast a Arica para lanzar el Plan Escudo Fronterizo

16 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Pasadas las 11:00 horas de este lunes, el Presidente José Antonio Kast aterrizó en la ciudad de Arica para oficializar el "Plan Escudo Fronterizo", con el cual se implementan una serie de medidas en la frontera norte, con el objetivo de controlar el ingreso de migrantes irregulares.

Tras ello, el Mandatario se dirigió a la base militar "Solo de Zaldívar", en la playa Las Machas, para liderar el Comité de Ministros de Seguridad, junto a los ministros de Seguridad, Trinidad Steinert; de Interior, Claudio Alvarado; de Defensa Nacional, Fernando Barros; y de Justicia, Fernando Rabat, que se conectará en forma telemática.

Kast en la frontera norte

En la base, utilizada para el despliegue fronterizo, también está el general director de Carabineros, Marcelo Araya, y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna.

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Más tarde, a eso de las 15:30 horas, las autoridades se trasladarán al Complejo Fronterizo Chacalluta, donde ya comenzaron los trabajos para la construcción de zanjas y muros para frenar la inmigración irregular.

Por último, y a las 19:00 horas, el jefe de Estado despegará rumbo a la ciudad de Antofagasta, para este martes visitar algunas zonas críticas en cuanto a migración.

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