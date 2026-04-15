¿Se viene show? José Antonio Neme sorprende al revelar su deseo de hacer stand-up
José Antonio Neme impactó este miércoles a sus seguidores, luego de expresar sus deseos de incursionar en el stand-up comedy.
La revelación del conductor de Mucho Gusto ocurrió cuando repasaban el pronóstico del tiempo para el norte del país, momento en que Karen Doggenweiler bromeó con la imitación que le hizo Stefan Kramer.
Entre risas, el comunicador alabó la parodia de su persona e invitó a las personas a ver el show del humorista que triunfó en Viña 2026.
Neme revela que quiere hacer stand-up comedy
Fue en ese mismo momento que Neme deslizó la idea de hacer un show de stand-up comedy.
"Estoy pensando en hacer un stand-up. Imagínate hablar de actualidad con el público, intercambiar ideas. Divertido, ¿o no?", confesó.Ir a la siguiente nota
José Antonio incluso planteó la posibilidad de levantar un show junto a Stefan Kramer, en una dupla que seguro sacaría carcajadas.
Leer más de