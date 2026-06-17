"No quiero que te vayas": Tonka Tomicic intentó intervenir en duro conflicto de Claudio Rojas y Luis Mateucci

17 jun. 2026 - 23:43 hrs.

En el capítulo 8 de Volverías con tu ex? 2, Claudio Rojas y Luis Mateucci se enfrascaron en una fuerte discusión que terminó con vasos y líquidos volando.

Todo empezó cuando Luis Mateucci destacó la madurez de Hurubachi Pardo e incluso dijo que podría llegar a ser su novia, lo cual molestó bastante al abogado.

El trasandino siguió provocándolo y lanzando comentarios y el defensor se acercó a su compañero y lo amenazó: "Va una Mateucci".

Volverías con tu ex? 2

El enojo de Claudio Rojas

Todos creían que la disputa había terminado, pero estaban equivocados, pues en la actividad del karaoke, Luis Mateucci continuó y sacó de quicio a Claudio Rojas, quien le arrojó un vaso de jugo.

Mientras el trasandino iba a la casona a cambiarse de ropa, el abogado aseguró que quería retirarse de la actividad, acción que intentó detener Tonka Tomicic: "Tú eres un hombre grande, siéntate con nosotros acá, no quiero que te vayas".

Finalmente, la expareja de Hurubachi Pardo se cambió de mesa, para evitar seguir peleando con su ahora enemigo.