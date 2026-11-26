Parejas
Mariza Fly
“Soy una súper stripper y la exnovia más loquita y reciente que tiene Mariano”: Mariza Fly será la nueva participante que revolucionará el reality.
“Nosotros nos conocimos hace cuatro años y fue amor a primera vista, tuvimos una relación a distancia porque él vive en el caribe y yo en la Ciudad de México, entonces cada 15 días o cada semana yo iba o el venía a mi ciudad. De novios estables duramos un año y los últimos tres años hemos vuelto y regresado, constante como si fuéramos novios, pero no somos novios. Tenemos una química abismal, sin embargo, el carácter que tiene cada uno es lo que nos hace discutir, soy una persona con carácter fuerte pero amorosa y paciente. La única persona que podría hacerme enojar demasiado es el mismísimo Mariano”.