Reunión de Superados - Capítulo 106: El secreto sobre el papá de Tito

09 abr. 2026 - 23:23 hrs.

En el capítulo 106 de Reunión de Superados, Coke (Diego Muñoz) decidió cerrar la etapa con Matilde (Ignacia Baeza), tal como ella hizo con él. Josefa (Luz Valdivieso) le declaró su amor, aceptándolo tal y como es, así que, ¿por qué no darse una oportunidad con la sexóloga?

Por su parte, Matilde se sinceró con Juan de Dios (Jorge Arecheta) y descubrió en el abogado a un hombre comprensivo que quiere iniciar una relación seria y que además la sorprende con románticos gestos.

La gran pena de Tito Núñez

Myriam (Carmen Disa Gutiérrez) escuchó con tristeza cómo Tito (Claudio Castellón) quiere ser un padre presente para sus hijos y no repetir el ciclo de abandono del que él mismo fue víctima en su infancia.

Reunión de Superados / Mega

Sus palabras removieron algo en su interior y, al ver a Alessandra (Julieta Bartolomé), cerró la puerta de la cocina para hablar del papá del exseleccionado. Ale sabía lo que le contó su pareja: que se fue y nunca volvió.

Myriam le confesó una verdad muy distinta y que no quiso revelar por no dañar a Tito: "No es na' eso... se fue al patio de los callados".