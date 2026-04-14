Reunión de Superados - Capítulo 108: Anita delata los pasos de Max
En el capítulo 108 de Reunión de Superados, Tere (Elisa Zulueta) se dio cuenta que Manuel (Mario Horton) y Javiera (Daniela Ramírez) siguen en contacto, pese a que aseguraron haberse alejado.
Fue entonces que la hija de Jaime (Francisco Reyes) volvió a manifestar lo que siente por su ex y sus ganas de volver. De hecho, esa es la razón por la que sigue de "allegada" en el pequeño departamento de Morales.
Manuel tuvo que ser drástico y aclarar que no hay posibilidad de retomar su matrimonio. Esa puerta ya se cerró.Ir a la siguiente nota
Lo que hace Max en Miami
Javiera llegó a su casa tras la reunión de apoderados con ganas de aclarar las cosas con Anita (Maricarmen Arrigorriaga). Matilde (Ignacia Baeza) le reveló sus sospechas sobre Max (Álvaro Espinoza) en Miami.
Tras preguntarle a su exsuegra, la mujer dejó atrás las mentiras y le contó lo que pasa en realidad: su hijo no se fue por un viaje de negocios, sino, según sus sospechas, a instalarse con su amante en Estados Unidos.Ve el capítulo en
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