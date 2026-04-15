Reunión de Superados - Capítulo 109: Tito quiere arreglar cuentas con el pasado
En el capítulo 109 de Reunión de Superados, Tito (Claudio Castellón) no puede cerrar su herida de infancia. El abandono de su padre le ha rondado por la cabeza estos últimos días y siente que tiene cosas que decir al respecto.
Tras pedir el consejo de Jaime (Francisco Reyes), decidió buscar a su progenitor después de muchos años.
Sin embargo, el empresario le advirtió que no debe hacerse tantas expectativas. "Puede que esté muerto, puede que esté loco, indigente, puede ser que tenga su propia familia y que no quiera saber nada de ti", reflexionó.Ir a la siguiente nota
Matilde se contiene
Matilde (Ignacia Baeza) invitó a Juan de Dios (Jorge Arecheta) hasta su casa luego del apasionado beso en la disco. La idea era continuar con el romance el resto de la noche, pero, repentinamente, la abogada quiso parar.
Incómoda de estar en esa situación en el mismo dormitorio que compartía con Coke (Diego Muñoz), Matilde se disculpó y su colega la tranquilizó: tienen mucho tiempo por delante.Ve el capítulo en
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