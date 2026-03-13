"Mi mayor cicatriz... es mi sonrisa": El mensaje de Américo tras supuesta reconciliación con su exesposa

13 mar. 2026 - 18:00 hrs.

Américo ha estado en el centro del escrutinio público durante el último mes, luego de su bullada ruptura con Yamila Reyna, con quien incluso tenía planes de matrimonio.

Desde entonces, el artista ha hecho escuetas declaraciones públicas. Primero fue en sus redes sociales, para luego extrapolarlo a sus shows.

En medio de toda esta polémica, la cual contempla una denuncia por violencia intrafamiliar por parte de la comediante en su contra, el nombre de Américo salió otra vez a la palestra.

Instagram @americooficial

Y es que diversos portales aseguraron que habría viajado a Bolivia junto a su exesposa, María Teresa Órdenes, con quien lo habrían visto de la mano y extremadamente cariñosos.

Ni el intérprete de "Traicionera" ni la propia mujer han salido a confirmar o desmentir la información. En contraparte, el artista nacional decidió ocupar su cuenta de Instagram para compartir una profunda reflexión.

La reflexión de Américo tras semanas de polémica personal

"He pasado por muchas cosas en la vida. Me he levantado más veces de las que imaginé", partió escribiendo.

Tras ello, agregó que "he aprendido de cada herida y he guardado cada experiencia en el corazón. Por eso mi mayor cicatriz… es mi sonrisa. Y hoy se las vuelvo a mostrar".

"Lo demás queda en el recuerdo de todo lo que me ha hecho ser quien soy", cerró Américo.

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