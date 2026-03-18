Paula Pavic confiesa la tensa relación que tiene con Marcelo Ríos: "Con suerte hablamos de los niños"

18 mar. 2026 - 12:45 hrs.

"Ahora, con suerte, hablamos lo de los niños". Así fue cómo Paula Pavic se expresó sobre la tensa relación que mantiene en la actualidad con su exesposo, el extenista Marcelo Ríos.

"En algún minuto nos llevábamos superbién, teníamos una superbuena relación de amistad y todo", aseguró Pavic en conversación con el pódcast "Amiga supiste".

¿Cómo está la relación de Paula Pavic y Marcelo Ríos?

Al exdeportista no le gustó la decisión de Paula de ingresar a un próximo reality show. El formato, que implica aislamiento total por varias semanas, la mantendrá lejos de los cinco hijos que tienen en común.

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Durante su ausencia, él estará a cargo de sus hijos Isidora, Colomba y los trillizos Marcelo Jr., Agustina y Antonella, quienes fueron trasladados al sistema de homeschool. El plan del extenista es llevarlos a Chile de manera temporal consigo y su nueva pareja, Tamara Cornejo.

Sobre Cornejo, la emprendedora señaló: "Todos mis hijos me dicen que se llevan superbién con ella, que tienen superbuena relación con ella, y eso a mí me deja mucho más feliz".

"Yo de una vez saliendo del reality, me devuelvo a Estados Unidos y los niños se tienen que devolver conmigo", agregó Paula Pavic en el pódcast.

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