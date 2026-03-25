"Me da mucho sentimiento": El regalo que guardó Ignacia Antonia para su hija hace 8 años

25 mar. 2026 - 13:00 hrs.

Para Ignacia Antonia, su nueva vida como madre de la pequena Amelia no solo resulta gratificante, sino que también le permite experimentar nuevas emociones y vivencias que comparte en sus redes sociales.

En esta ocasión, la influencer publicó un emotivo video que grabó en la casa de sus padres. En él, contó que fue a su antigua habitación y, entre los objetos guardados, encontró un especial regalo que preparó para su hija ocho años atrás.

El nostálgico regalo de Ignacia Antonia a su hija

"De las primeras campañas que hice como influencer fue con Barbie por sus 60 años, como en el 2018", recordó. "Me mandaron una caja de regalo llena de Barbies", agregó.

Instagram @ignaciaa_antonia

En el momento, su mamá le aconsejó que obsequiara las muñecas, pero Ignacia se negó rotundamente: "Cuando yo sea grande y tenga una hija, quiero contarle que le guardé estas Barbies".

Entre los ejemplares que mantuvo consigo, pues otras igualmente las regaló, resaltó la bombera, la reportera y una con un diseño retro que conmemoró los 60 años de la muñeca.

"Me da mucho sentimiento pensar que aquí estoy con mi hija y aquí están las Barbies (...) Así que, Amelia, pobre de ti que algún día digas que tu mamá no te ama, porque pensaba en ti desde mucho antes que nacieras", expresó emocionada la tiktoker.

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