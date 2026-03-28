Utilizó marcas de lujo: Cuánto cuesta el outfit de FloyyMenor para importante entrevista internacional

28 mar. 2026 - 15:00 hrs.

A pesar de su corta edad de solo 20 años, FloyyMenor no ha parado de consolidarse en la industria musical como uno de los referentes del género urbano más importantes del país.

Al cantante y compositor de “Gata Only” no le bastó ser el primer chileno en haber ganado un Premio Billboard de la Música Latina, sino que ahora le brindó una entrevista a esta reconocida marca de medición musical.

No obstante, lo llamativo de su entrevista con Billboard no fueron únicamente sus revelaciones, sino el costoso outfit que utilizó para la ocasión.

El lujoso outfit de FloyyMenor

Titi Torrijos, quien maneja la cuenta fashionista The Popular Look, desglosó el precio de todo el vestuario que portó el joven. Este resalta por sus colores azul marino y negro, con un llamativo collar dorado.

“La chaqueta cuesta 700.000 pesos. El pantalón cuesta 600.000 pesos y el jockey cuesta 325.000 pesos”, reseñó la influencer.

El artista utilizó artículos de Nahmia y Amiri, ambas marcas de lujo en Estados Unidos. La suma total del outfit fue de 1.625.000 pesos.

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