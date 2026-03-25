"Sigo sin entender...": El estremecedor mensaje de Camila Andrade tras la muerte de su padre

25 mar. 2026 - 16:20 hrs.

A mediados de marzo, la vida de Camila Andrade entró en un doloroso proceso de luto tras el fallecimiento de su padre Patricio, un hecho que ella misma dio a conocer a través de sus redes sociales.

Ahora, la modelo reapareció en su cuenta de Instagram con un profundo mensaje en el que expresó su gratitud hacia sus fans, quienes la acompañan virtualmente en estos días de dolor.

El mensaje de agradecimiento de Camila Andrade

"Ha sido una semana muy difícil para mí y para mi familia", confesó. "A pesar del dolor, quisiera tomarme este minuto para agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes de apoyo (...) Me han ocasionado algo muy bonito que es sentirme acompañada", expresó.

Instagram @cmiandrade

"Han sido muy importantes para mí en este proceso, en este caminar en donde todavía sigo sin entender todo", agregó en su video, visiblemente emocionada.

Para concluir su mensaje, Camila Andrade les envió un gran abrazo a sus seguidores y les dedicó una reflexión: "Sigan disfrutando la vida, que es muy cortita. Disfruten mucho a sus papás y a los suyos".

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