Así responde Coté López a cuestionamientos por viaje junto a su hijo y Lucas Lama: "No entiendo el problema"

26 mar. 2026 - 16:30 hrs.

Las olas del mar chocando contra las rocas enmarcan las postales de un paseo familiar que emprendió Coté Lopez junto a Lucas Lama von der Forst a El Quisco, en la región de Valparaíso.

La influencer llevó consigo al menor de sus hijos, Luis Jesús, mientras que su pololo incluyó a su hermana. En los registros, se ve al pequeño divertirse en la playa con la joven y a la pareja de enamorados posar en románticas fotos.

Sin embargo, la presencia del niño en el viaje generó rechazo por parte de algunos seguidores de la empresaria, a quienes ella no dudó en responder.

Las respuestas de Coté López a críticas

"¿El hijo fotografiando a su mamá agarrándose a besos con el pololo? Eso al menos parece, solo hay fotos de los tres. Cómo ha cambiado el mundo", dijo una usuaria en el post de Coté López donde, en efecto, no aparece la hermanita de su novio.

Instagram @cotelopezm

"La verdad, la foto la tomó la hermana de Lucas, pero no entiendo igual el problema", replicó López a este primer cuestionamiento.

Otro usuario hizo un comentario sobre la asistencia escolar del hijo más pequeño de Coté y Luis Jiménez. "¿El niño no va al colegio, o tiene homeschool?", escribió.

En esta ocasión López también desestimó la crítica y le imprimió un toque de humor a su respuesta al acompañarla con emojis de sonrisas. "No puede un niño faltar un día a clases", dijo.

Instagram @cotelopezm

Aunque en las postales de López no se ve a la hermanita de Lucas, en las historias que él publicó sí se la ve jugar en el mar junto a Luis Jesús.

Instagram @ramsessssssssssssss

Todo sobre María José López