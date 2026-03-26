"Era como un robot, un zombie": Paula Pavic se confiesa sobre su antigua vida de casada con Marcelo Ríos

26 mar. 2026 - 18:30 hrs.

Días atrás, Paula Pavic confesó que su relación actual con su exmarido y padre de sus hijos, Marcelo "Chino" Ríos, no está en un buen momento.

Según sus declaraciones, al extenista no le pareció buena idea su decisión de ingresar a un reality show en la televisión nacional. Ahora, la empresaria profundiza más sobre cómo fue su vida con el exdeportista.

Las revelaciones de Paula Pavic sobre su vida con Marcelo Ríos

"Tenía una vida súper cerrada donde no salía con amigas ni nada. Él no trabajaba, yo tampoco, entonces estábamos 24 horas pegados", dijo Paula Pavic en entrevista con La Cuarta.

"Estar así obviamente genera una relación de dependencia súper grande, donde lo haces todo con esa persona”, agregó.

Instagraml @paulapavic

"En ese momento yo estaba feliz, no podía entender por qué mis amigas no hacían lo mismo con sus parejas. Ahora me imagino estar así, y me muero, me ahogo de sólo pensarlo", expresó.

Pavic fue más allá, al asegurar que para la época "estaba totalmente vacía mentalmente, era como un robot, un zombie, sin opinión ni nada", y no vivía su propia vida, sino la de él.

"Por primera vez estoy siendo súper egoísta, pensando en mí. Porque siento que si yo estoy bien, puedo entregar mucho más también", aseveró.

"Me he dado cuenta de que me gustaban cosas que yo pensaba que no me gustaban, sólo porque a Marcelo no le gustaban. Pero ahora lo puedo vivir 100%, porque no tengo que darle explicaciones a nadie", dijo finalmente.

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