Minimalista y con su anillo de compromiso en mano: Este es el vibrante look cumpleañero de La Carlita

27 mar. 2026 - 17:30 hrs.

Rodeada del cariño y las risas de su grupo de amigas, La Carlita celebró de manera sencilla, pero significativa, una nueva vuelta al sol.

A través de su cuenta en Instagram, la influencer compartió un video en el que muestra el look fresco y vibrante que usó para darle la bienvenida a un nuevo año de vida.

Look cumpleañero de La Carlita

En su reel, Carla Inostroza toca con fuerza una puerta para seguir un audio viral y presumir su atuendo: un vestido corto color amarillo mantequilla de caída suave, que combinó con zapatillas bajas de punta.

Instagram @c4rliita

Su look lo completó con accesorios dorados, el anillo de compromiso que recibió de parte del cantante Matt Hunter a inicios de mes y un estilismo minimalista, compuesto por maquillaje suave y una pulcra cola de caballo.

"Amores míos", escribió la humorista en sus historias de Instagram para referirse a sus amigas, quienes fueron con ella a comer hamburguesas en el restaurante de un lujoso hotel en Santiago.

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