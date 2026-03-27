Minimalista y con su anillo de compromiso en mano: Este es el vibrante look cumpleañero de La Carlita
Rodeada del cariño y las risas de su grupo de amigas, La Carlita celebró de manera sencilla, pero significativa, una nueva vuelta al sol.
A través de su cuenta en Instagram, la influencer compartió un video en el que muestra el look fresco y vibrante que usó para darle la bienvenida a un nuevo año de vida.
Look cumpleañero de La Carlita
En su reel, Carla Inostroza toca con fuerza una puerta para seguir un audio viral y presumir su atuendo: un vestido corto color amarillo mantequilla de caída suave, que combinó con zapatillas bajas de punta.
Su look lo completó con accesorios dorados, el anillo de compromiso que recibió de parte del cantante Matt Hunter a inicios de mes y un estilismo minimalista, compuesto por maquillaje suave y una pulcra cola de caballo.
"Amores míos", escribió la humorista en sus historias de Instagram para referirse a sus amigas, quienes fueron con ella a comer hamburguesas en el restaurante de un lujoso hotel en Santiago.
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