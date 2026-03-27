"Ya vamos decorando": Estos son algunos de los artículos que Blu Dumay compró para su nuevo departamento

27 mar. 2026 - 13:20 hrs.

Blu Dumay se estableció de manera definitiva en Chile con la compra de un cómodo departamento, ubicado en un condominio rodeado de naturaleza en Santiago.

A pocos días de anunciar la adquisición de este inmueble, la influencer compartió en sus historias de Instagram un video en el que muestra parte de los objetos que compró para darle su sello personal a su nuevo hogar.

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Decoración del departamento de Blu Dumay

"Ya vamos decorando más el depto", escribió Dumay en su registro, donde se observan, entre otras cosas, canastos de tela, frascos de vidrio, paños de cocina y un escurreplatos con bandeja.

Instagram @bludumay

Por supuesto, tampoco faltaron las plantas decorativas de diferentes tamaños, como un cactus y una suculenta, ideales para aportar frescura y color al espacio.

Posteriormente, compartió un video con otros elementos decorativos que eligió: unos confortables cojines para su sofá y una mesita para poner su cactus.

Con cada compra, Blu Dumay transforma su departamento para que, poco a poco, sea un reflejo de su personalidad: alegre, organizada y creativa.

Instagram @bludumay

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