Presentado por: Betano Falabella

Blu Dumay revela que se daría un beso apasionado con Camila Nash en El Internado

  • Por Matías Rivera

En el capítulo 102 de El Internado, Blu Dumay tomó por sorpresa a sus compañeros tras escoger a Camila Nash como su beso apasionado. 

Precisamente, en la dinámica de elegir a ciertas personas para pasar una noche íntima en secreto, a quién eliminarías y a quién le darías un beso apasionado, la hija de María Alberó reveló que tiene interés en probar los besos de Camila Nash. 

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La situación sorprendió a todos, incluso a Tonka Tomicic, quien preguntó a la joven modelo si ha tenido experiencias previas con mujeres. 

Blu Dumay
El Internado / MEGA

Blu Dumay quiere besar a Camila Nash

"Me intriga, me intriga, Camila. ¿Qué? ¿Voy a decir que no?", dijo, mientras el resto de sus compañeros se reían. 

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Dicho esto, explicó que no ha tenido experiencias con mujeres, pero no le molestaría estar con Camila Nash y darse un beso. "¿Por qué no?", cerró la joven. 

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