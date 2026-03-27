Blu Dumay revela que se daría un beso apasionado con Camila Nash en El Internado
En el capítulo 102 de El Internado, Blu Dumay tomó por sorpresa a sus compañeros tras escoger a Camila Nash como su beso apasionado.
Precisamente, en la dinámica de elegir a ciertas personas para pasar una noche íntima en secreto, a quién eliminarías y a quién le darías un beso apasionado, la hija de María Alberó reveló que tiene interés en probar los besos de Camila Nash.
La situación sorprendió a todos, incluso a Tonka Tomicic, quien preguntó a la joven modelo si ha tenido experiencias previas con mujeres.
Blu Dumay quiere besar a Camila Nash
"Me intriga, me intriga, Camila. ¿Qué? ¿Voy a decir que no?", dijo, mientras el resto de sus compañeros se reían.
Dicho esto, explicó que no ha tenido experiencias con mujeres, pero no le molestaría estar con Camila Nash y darse un beso. "¿Por qué no?", cerró la joven.
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