El tierno mensaje de Gala Caldirola a madre de Mauricio Isla: "Gracias por estar siempre"

27 mar. 2026 - 15:00 hrs.

En un ejemplo de madurez y afecto familiar, Gala Caldirola demostró públicamente que, a pesar del fin de su matrimonio con Mauricio Isla, ella mantiene su vínculo con la familia del futbolista.

Esto lo hizo a través de su cuenta de Instagram, donde la modelo española le dedicó una emotiva historia a su exsuegra, María Isla, quien recientemente dio la bienvenida a una nueva vuelta al sol.

El mensaje de Gala Caldirola a la mamá de Mauricio Isla

“¡Gracias por estar siempre! ¡Gracias por tu amor, por tu preocupación, por tu cariño incondicional y por ser la mejor abuela para Luz”, escribió Gala Caldirola junto a una conmovedora postal de María abrazada a su nieta.

Instagram @galadrielcaldirola

"Feliz vida, hoy y siempre, Yaya", concluyó. De esta forma, la influencer reafirmó que el respeto y el cariño con la familia de Mauricio siguen vigentes, aun ahora que inició un nuevo romance con el exfutbolista Luis Jiménez.

Isla y Caldirola se casaron en el año 2019, casi un año después del nacimiento de su hija. Anunciaron su separación en 2021.

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