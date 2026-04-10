"Cada día cuenta": Camila Andrade recuerda a su padre a casi un mes de su muerte

10 abr. 2026 - 15:40 hrs.

Camila Andrade está viviendo el luto de haber perdido a su padre Patricio a mediados de marzo, situación que la mantiene afectada y aprovechando los espacios con su familia.

"Te amo por siempre, papá. QEPD. Dios ganó al mejor guerrero en el cielo", escribió Camila en aquella ocasión, quien tan solo unos días antes había admitido que su papá no estaba en buenas condiciones de salud, por lo que se encontraba muy triste.

A días de que se cumpla un mes de su deceso, Cami publicó una emotiva historia en su Instagram recordando la memoria de su padre.

Camila Andrade recuerda a su padre

Con la canción "La Carretera" de Julio Iglesias de fondo, Camila subió un registro a sus historias de Instagram en el que escribió: "Te amo, papá, cada día cuenta".

Instagram

En este registro, se puede ver lo nostálgica y melancólica que se encuentra Andrade tras la muerte de su progenitor, recordando cada espacio que vivió con él.

"A pesar del dolor, quisiera tomarme este minuto para agradecerles a ustedes la cantidad de mensajes de apoyo (...) Me han ocasionado algo muy bonito que es sentirme acompañada", comentó Camila a semanas del fallecimiento de Patricio, y aclaró que aún seguía sin entender del todo lo que estaba viviendo.

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