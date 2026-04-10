"Estás como el vino": Tita Ureta celebra los 50 años de su esposo Spiro Razis con un romántico mensaje

10 abr. 2026 - 17:20 hrs.

Este viernes 10 de abril, Spiro Razis, esposo de Tita Ureta, cumple 50 años, y la animadora no iba a dejar pasar la oportunidad para dedicar una tierna publicación a su pareja.

Y es que Spiro y Tita están a la espera del nacimiento de su primera hija, quien llegará tras una relación de más de 15 años, donde se han apoyado y amado hasta en los momentos más arduos de su vida.

Precisamente, el skater ha compatibilizado de magnífica forma con el estilo de vida de Tita Ureta, ya que también es un amante de los deportes y, sobre todo, del mar.

Tita Ureta celebra a Spiro Razis

"FELIZ CUMPLEAÑOS, @spirorazis, 50 no se cumplen todos los días; estás como el vino y ya viene tu mejor regalo en camino. Te amo", escribió Tita, en un carrusel donde recopiló fotografías y videos de distintas etapas de Spiro, pasando por su infancia, juventud y adultez.

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De inmediato, los seguidores de Tita quedaron sorprendidos, ya que no esperaban que Spiro tuviera 50 años, ya que es una persona que representa muchos menos años, dando cuenta de que el deporte es una excelente ayuda.

Por su parte, Spiro también realizó una publicación para celebrar su cumpleaños, donde se le puede ver bajando una calle sobre su fiel skate.

"50 años han pasado... y quise filmar esto un día antes, a horas de cumplirlos, para que fuera lo más real posible. Porque pensé que a esta edad se miraba desde afuera... pero entendí que lo que amas no se deja. Se transforma, se siente más profundo... y se sigue", afirmó.

En esa línea, agregó que "si a mis 20 hubiera sabido que a los 50 iba a estar así, lo habría vivido más relajado... sin pensar que todo se terminaba a los 30. Agradecido de llegar hasta acá con salud y con mi familia".

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