Gala Caldirola combina conjunto deportivo con llamativas botas altas: Fans le dan un "no" a su look

18 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Gala Caldirola es reconocida como un verdadero ícono de la moda que no teme al momento de combinar prendas y accesorios de estilos que rompen totalmente con la rutina.

Esto lo demostró de nuevo en sus historias de Instagram, donde compartió las fotos de un look en el que mezcló lo deportivo con unas llamativas botas altas.

Look deportivo con botas de Gala Caldirola

En las imágenes, Gala luce un conjunto deportivo en tonos café con detalles celestes, compuesto por leggings, croptop de tiros y una chaqueta. El elemento disruptivo que eligió para combinarlo fueron unas botas celestes de jean.

Instagram @galadrielcaldirola

"¿Nos gusta?", preguntó la influencer en una casilla que tenía como respuestas "Esa combinación todo que ver" y "Mmmm... not". En esta ocasión, la mayoría de sus fans le dieron un rotundo "no" a su propuesta.

Lejos de molestarse, Gala reaccionó con humor en un posterior registro: "A votación salió que NO, pero como soy la amiga que pide opinión y nunca hace caso, me lo pondré igual".

En la foto que compartió, se ve que dejó su look tal cual lo mostró en un inicio, con la única diferencia de que le agregó lentes de sol y una carterita de jean para hacer match con sus botas.

Instagram @galadrielcaldirola

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