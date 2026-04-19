"La clave está en la preparación": Los "pequeños truquitos" de Kel Calderón para lucir una melena voluminosa

19 abr. 2026 - 15:00 hrs.

Para muchas personas, el cabello es uno de los principales elementos que ayudan a crear un look de alto impacto. En el caso de Kel Calderón, esta es una realidad innegable.

Por esta razón, la influencer reveló en un reel en su cuenta de Instagram los "pequeños truquitos" que usa para transformar su pelo delgado en una melena llena de volumen y movimiento.

Tips de Kel Calderón para el pelo perfecto

"La clave, babies, está en la preparación", resaltó Kel Calderón en su video. Según explicó, su primer truco es aplicarse sobre el cabello húmedo un "leave in treatment", conocido también como un tratamiento de acción continua.

Instagram @k3lcalderon

En su caso, usa uno que "no necesita enjuague, prepara y fortalece tu pelo, lo protege de los instrumentos de calor hasta los 230°C y también reduce el frizz".

Posteriormente, la abogada seca su cabello con una Dyson y lo divide en secciones para darles forma con rollos. "Un tip que me encanta es dejar estos tomados agarrados con unas pincitas mientras se enfrían porque así el volumen dura mucho más y el resultado es mucho más prolijo", reveló.

Con estos trucos, Kel logra lucir un cabello que parece "styleado por un profesional", especialmente durante sus viajes, "cuando tiene algún evento importante".

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