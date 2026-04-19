Ignacia Michelson luce elegante enterito estilo miss y deja tajante mensaje en redes: "Soy yo la que decido"

19 abr. 2026 - 19:00 hrs.

Ignacia Michelson continúa avanzando en su preparación para el Miss Universo Santiago 2026, a pesar de las críticas que recibe de aquellas personas que aún no aprueban su candidatura.

En una de sus historias de Instagram, un usuario le preguntó por qué decidió postularse, a lo que ella respondió firme: "Es que me dijeron que 'no' y soy yo la que decido si puedo o no". Este registro lo acompañó con una selfie donde mostró parte de su look al estilo miss.

Ignacia Michelson con look de miss

En las imágenes que compartió, Ignacia luce un elegante enterito celeste de un solo hombro, ajustado al cuerpo y con un diseño limpio que resalta su figura de manera clásica y sobria.

Instagram @lamichelson11

La pieza la combinó con grandes aros plateados y la banda que la identifica en el Miss Universo Santiago. Un maquillaje glam con labios definidos y su cabello suelto y estilizado en ondas llenas de volumen fueron los toques finales de su look.

"No me importan las críticas de que no puedo hacerlo, soy yo la que decidió qué ser y qué quiero lograr", escribió la influencer y chica reality en su Instagram, para demostrar lo determinada que está a participar en el certamen.

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