Pantalones holgados y tops llamativos: La clave de Lisandra Silva para viajar con estilo en Barcelona

02 may. 2026 - 21:00 hrs.

Lisandra Silva disfrutó de una escapada familiar por España junto a su padre Carlos, un viaje que los llevó a recorrer las calles de Barcelona, conocer sus monumentos más emblemáticos y la localidad costera de Lloret de Mar.

En cada uno de sus paseos, la modelo cubana no desaprovechó la oportunidad de presumir su sentido de la moda con outfits urbanos que combinaron la comodidad con lo chic.

Looks cómodos y urbanos de Lisandra Silva en Barcelona

En su visita a la Sagrada Familia, Lisandra Silva lució un top a rayas en tonos rosados y naranjas, jeans holgados, lentes de sol y un bolso beige asimétrico, como se aprecia en las imágenes que compartió en su Instagram.

Instagram @lisandrasilva

Para posar junto a su padre en el Arco del Triunfo, se decidió por un estilo urbano más moderno al vestir una chaqueta de cuero café, pantalones cargo en tono verde militar -similares a los de su padre- y zapatillas blancas.

Finalmente, durante su paseo en Lloret de Mar y antes de sumergirse en la playa, Lisandra apostó por combinar unos pantalones cargo beige con un top de seda rosa, jockey beige y lentes de sol oscuros.

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