Yamila Reyna se somete a tratamiento para su "mirada cansada": Este es el antes y después

08 may. 2026 - 16:30 hrs.

Yamila Reyna atraviesa una etapa de renovación. No solo acaba de culminar con éxito su gira de stand up comedy, además pone especial atención a su salud física y mental.

La humorista publica en sus redes imágenes de sus salidas a correr o entrenar en el gimnasio, pero también comparte los tratamientos a los que se somete para reafirmar su rostro .

El tratamiento de Yamila Reyna para levantar su mirada

Yami Reyna confesó a sus seguidores que siempre estuvo algo inconforme con sus ojos, por lo que acude a su médico de confianza para hacer unos retoques.

“Siempre me acomplejó mi mirada cansada, pero no quiero operarme. Miren la magia del stimulate que hacen en @buddhaclinic. Es un activador de colágeno y te tensa sin operarte”, explicó.

Su historia de Instagram incluyó un par de fotografías de antes y después del tratamiento, donde se aprecia el levantamiento de la piel que rodea sus ojos.

El sitio web del centro estético detalla que los bioestimuladores son procedimientos poco invasivos que logran un lifting del rostro de manera inmediata, con efecto prolongado.

Instagram @yamireyna

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