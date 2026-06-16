Coté López celebra los 16 años de sus trillizas a bordo de un yate en Malta y comparte nostálgicas postales

16 jun. 2026 - 13:00 hrs.

Coté López compartió unas emotivas postales de sus hijas Raffaella, Isidora y Rebecca para honrarlas en su cumpleaños número 16, que están celebrando en medio de su viaje de ensueño por Europa.

Desde inicios de junio, la empresaria está disfrutando con sus trillizas la travesía que inició en Italia, país natal de las jovencitas. Ahora se encuentran en Malta, luego de visitar Alemania, Austria y República Checa.

El cumpleaños de las hijas de Coté López

Raffaella, Isidora y Rebecca nacieron el 15 de junio de 2010 cuando su padre, el exfutbolista Luis Jiménez, jugaba en la liga italiana, por lo que las trillizas vivieron sus primeros años en el país europeo.

Instagram @cotelopezm

Para recordar esa etapa de sus vidas, Coté López compartió una serie de nostálgicas postales de las cumpleañeras en Italia cuando apenas eran unas pequeñas. Luego reveló que festejó la fecha natal de sus hijas en un yate en la isla de Malta.

Instagram @cotelopezm

La influencer les dedicó un sentido mensaje junto a una postal donde las adolescentes toman felices el sol a bordo de la embarcación en el Mediterráneo.

"Princesas de mi corazón, hoy celebro el día más hermoso de mi vida, el día en que llegaron ustedes y así llenaron mi mundo de amor, risas y felicidad", escribió en el post.

"Aunque comparten la misma fecha de nacimiento, cada una tiene una luz única que hace mi vida más especial. Las amo con mi vida, más de lo que las palabras puedan expresar. Felices 16", finalizó.

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