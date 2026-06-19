La triste pérdida familiar de Karen Paola: "Nos dejas el corazón destrozado"

19 jun. 2026 - 11:15 hrs.

Karen Paola publicó un largo mensaje para honrar y despedir a un miembro muy importante de la familia que conforma con su esposo Juan Pedro Verdier y su hijo Guillermo.

Se trata de Aquiles, el perrito salchicha que durante años llenó sus vidas de "amor, compañía, travesuras y alegría".

La dedicatoria de Karen Paola a su perrito Aquiles

"Nuestro querido Aquiles partió después de casi 16 años", escribió Karen Paola en un post de Instagram junto a una serie de postales de distintos momentos familiares con su mascota. La primera de ellas es una conmovedora escena donde la artista sostenía la patita del perrito mientras este recibía tratamiento médico.

Instagram @karenpaolamusic

"Nos dejas el corazón destrozado, pero también la tranquilidad de saber que ya pudiste descansar después de todas las batallas que enfrentaste", expresó.

"Aunque nuestro corazón está profundamente triste, también está lleno de gratitud (...) Gracias por habernos acompañado durante tantos año por ser un amigo fiel y por recibirnos siempre con esa alegría que hacía que cualquier día fuera mejor", dijo.

"Quilincho, te vamos a extrañar cada día, pero te llevaremos para siempre en nuestras historias. Queremos recordarte feliz, moviendo la cola, corriendo a saludarnos y disfrutando de la vida con esa intensidad que te hacía tan especial", expresó antes de despedirse.

"Buen viaje, compañero. Estamos seguros de que nos estarás esperando en el cielito de los perritos, donde algún día volveremos a encontrarnos", finalizó.

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