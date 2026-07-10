Flores y brillantes: El romántico intercambio de regalos entre Ignacia Antonia y Ak4:20 por sus 2 años juntos
Ignacia Antonia y Ak4:20 cumplen su segundo aniversario este viernes 10 de julio, fecha en la que el cantante sorprendió a su polola muy temprano en la mañana con un romántico detalle.
La influencer se había adelantado el día anterior a la celebración al entregarle a su pololo un obsequio repleto de brillantes.
Sorpresa de aniversario de Ak4:20 para Ignacia Antonia
Bastián D'amonte le dio los buenos días a Ignacia Antonia con un par de arreglos florales que dispuso en uno de los pasillos de su casa: un enorme ramo semiesférico de rosas rosadas y blancas, y otro más pequeño diseñado con la forma del número 2.
"Despertar así. Te amo con todo mi corazón. Dos años juntos", escribió la joven madre en Instagram.
Un día antes Ak4:20 había enseñado en sus historias el detalle que le entregó la tiktoker, un par de anillos de gran tamaño en sus dedos meñique y anular, completamente cubiertos de piedras brillantes.
"¡Te amo, amor! Jefa, la rifaste, a alguien le adelantaron los regalos de los 2 años. No pondré nada, aun no es 10", expresó en el registro.Ir a la siguiente nota
Los pololos, ambos de 24 años, conforman una joven familia junto a su bebita Amelia, de 6 meses. En junio la pareja viajó con la pequeña a República Domincana, donde el músico urbano también sorprendió a su novia en el preámbulo de su aniversario.
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