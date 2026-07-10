Flores y brillantes: El romántico intercambio de regalos entre Ignacia Antonia y Ak4:20 por sus 2 años juntos

10 jul. 2026 - 16:00 hrs.

Ignacia Antonia y Ak4:20 cumplen su segundo aniversario este viernes 10 de julio, fecha en la que el cantante sorprendió a su polola muy temprano en la mañana con un romántico detalle.

La influencer se había adelantado el día anterior a la celebración al entregarle a su pololo un obsequio repleto de brillantes.

Sorpresa de aniversario de Ak4:20 para Ignacia Antonia

Bastián D'amonte le dio los buenos días a Ignacia Antonia con un par de arreglos florales que dispuso en uno de los pasillos de su casa: un enorme ramo semiesférico de rosas rosadas y blancas, y otro más pequeño diseñado con la forma del número 2.

"Despertar así. Te amo con todo mi corazón. Dos años juntos", escribió la joven madre en Instagram.

Instagram @ignaciaa_antonia

Un día antes Ak4:20 había enseñado en sus historias el detalle que le entregó la tiktoker, un par de anillos de gran tamaño en sus dedos meñique y anular, completamente cubiertos de piedras brillantes.

"¡Te amo, amor! Jefa, la rifaste, a alguien le adelantaron los regalos de los 2 años. No pondré nada, aun no es 10", expresó en el registro.

Los pololos, ambos de 24 años, conforman una joven familia junto a su bebita Amelia, de 6 meses. En junio la pareja viajó con la pequeña a República Domincana, donde el músico urbano también sorprendió a su novia en el preámbulo de su aniversario.

Instagram @ignaciaa_antonia

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