"Te van a criticar por todo": Ignacia Antonia revela cómo lidia con los comentarios negativos sobre su cuerpo

13 jul. 2026 - 11:40 hrs.

Ignacia Antonia se sinceró con sus seguidores sobre los comentarios negativos que recibe por su figura y respondió si acaso tiene pensado someterse a alguna cirugía estética.

En una dinámica de preguntas y respuestas, la influencer admitió que se siente muy delgada, pero aclaró que no se deja llevar por lo que otros opinen sobre su cuerpo.

Ignacia Antonia sobre los comentarios negativos

"Primero decir que tengo espejo y veo que estoy muyyy flaca. Segundo, obviamente hay momentos donde me complico porque no me queda bien mi ropa, o veo mis piernas que parecen fideos jajaja", escribió inicialmente Ignacia Antonia, en respuesta a un internauta que preguntó cómo lidia con las críticas hacia su aspecto físico.

Instagram @ignaciaa_antonia

La influencer expresó que aunque le encantaría entrenar, no tiene tiempo suficiente para ello. "Pero sé que llegará el momento donde me sienta al 100", dijo, antes de dejar un potente consejo.

"Y tercero, les aseguro que si hubiera quedado con unos kilos de más también estaría recibiendo críticas, así que si alguna vez piensan que la solución a las críticas sobre su cuerpo es estar flacas, déjenme decirles que no. Te van a criticar por todo, así que cómete esa hamburguesa sin culpa", expresó.

Otro internauta le preguntó a la creadora de contenido si tiene pensado operarse alguna parte de su cuerpo. En respuesta, comentó que esto dependerá de cómo esté cuando deje de amamantar a Amelia, su hja de casi 7 meses de nacida.

"Si me llegasen a quedar muy feas las bubis después de terminar de dar leche, pensaría en quizás operarme", comentó.

Instagram @ignaciaa_antonia

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