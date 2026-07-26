Rocío Toscano muestra su abdomen postparto: "Esto es maternidad 100% real"

26 jul. 2026 - 18:00 hrs.

Rocío Toscano se sinceró con sus seguidores de Instagram sobre el cansancio que siente poco más de un mes después del nacimiento de su hija Roma.

En medio de esta demandante etapa de la maternidad, la actriz publicó una serie de videos donde dijo sufrir dolores en sus pechos por la lactancia y mostró cómo está su figura tras dar a luz.

Las imágenes postparto de Rocío Toscano

Rocío Toscano publicó en sus historias un video en el que levantó su polerón para dejar al descubierto toda el área abdominal. "Les muestro cómo voy en mi postparto, que me están preguntando", dijo la actriz mientras daba varios giros para posar desde distintos ángulos.

Instagram @rociotoscanoactriz

"Me duele aquí, como esta parte", se le escuchó decir al señalar la zona baja de su abdomen. Luego acercó su rostro a la cámara para hacer una declaración.

"Cero aesthetic mi contenido, pero full real, mi niña", les dijo a sus seguidoras. "Esto es maternidad 100% real, por el ch... de tu madre", agregó.

"Una mamá que no quiere dormir, porque estuvo todo el día con su niña y lo único que quiere es estar sola. Y trasnoche. Eso es una maternidad real", insistió al finalizar la grabación.

Aunque Roma es la primera hija de Toscano con su pareja, el futbolista Agustín Ambiado, la intérprete es madre de los mellizos Alma y Luca, de 5 años.

Instagram @rociotoscanoactriz

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