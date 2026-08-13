"Hemos anunciado que...": Leo Méndez aclara el futuro de su pódcast con su hermana Steffi y su padre

13 ag. 2026 - 16:00 hrs.

El pasado mes de mayo DJ Méndez y sus hijos Steffi y Leo Méndez Jr. estrenaron "La weona tonta", un pódcast dominical marcado por sus divertidas, emotivas y reveladoras anécdotas familiares.

El espacio ha funcionado como un verdadero puente de reencuentro para el músico y sus hijos, quienes graban a distancia desde su hogar en Suecia, mientras él transmite desde un estudio en Santiago.

Los seguidores de Leo Jr. notaron que hace tres semanas dejaron de estrenar nuevos capítulos, por lo que le preguntaron sobre el futuro del programa.

¿Qué dijo Leo Méndez sobre "La weona tonta"?

Leo Méndez estuvo interactuando con sus seguidores en Instagram, donde explicó que por motivos laborales no acompañó a su hermana en su viaje a Chile y también presumió de su nueva pareja.

Y en la dinámica de preguntas y respuestas, uno de los internautas quiso saber sobre la continuidad del show familiar.

Instagram @leomendezofcl

"Seguiremos con nuestro querido pódcast apenas cada participante pueda volver a casa con la mente y corazón un poco más calmado", contestó inicialmente.

"Hemos anunciado que tomamos una pequeña pausa y volveremos dentro de poco. Agradecemos por su paciencia", concluyó el joven de 29 años.

Instagram @leomendezofcl

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