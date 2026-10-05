"No son canciones cool": Vesta Lugg responde con todo a las duras críticas por su nuevo tema "Metro 90"

05 oct. 2026 - 14:00 hrs.

El 1 de octubre Vesta Lugg lanzó su nuevo disco "Gerenta del amor", una compilación de 11 canciones inspiradas en las relaciones sentimentales.

A finales de septiembre la artista entregó un adelanto del álbum con el estreno de "Metro 90", tema que ha recibido una ola de críticas en redes sociales.

"Parece canción infantil"; "Es como imitación de Sabrina Carpenter"; "Otra victoria para los sordos"; "Esa letra, Dios mío. ¿Dónde ha quedado la delicadeza de la música chilena"; "Detente, Vesta", escribieron algunos internautas en un post de Instagram donde la cantante promocionaba la pieza musical.

Reacción de Vesta Lugg a críticas

En reacción a estos comentarios, Vesta Lugg publicó un video para aclarar que desde sus inicios ha creado música y contenido que "causan risa".

"Nunca he sido cool, ni en el colegio era cool, nunca fui el amor platónico de de nadie. Yo era la niña que estaba en la tele cuando chica, era la rarita, era un colegio muy tradicional. Al salir del colegio siempre he sido esta persona", dijo.

TikTok @vestalugg

"Decidí, en base a algo que me dijo mi papá, que me importaba mucho ser esta persona. Recordemos que yo soy la que se puso un vestido de tartaleta para un Festival de Viña. He disfrutado mucho siempre de hacer las cosas que me dan goce", continuó.

"Este disco, 'Metro 90', estas canciones no son canciones cool. Son canciones que muchas de ellas las hice riéndome de situaciones", aclaró.

"Hay un par de canciones muy románticas. Canciones que escribí con el corazón más roto, con el corazón pensando que me iba a volver a enamorar. Es un disco alegre, es un disco para pasarla bien", destacó la influencer canadiense.

"Mi película favorita es Zootopia (...) Tengo un tatuaje de Pokémon, ni siquiera un Pokémon legendario. Tengo un Toyopi. Este lado mío en algún momento quise encajar mucho más, cuando más chica, pero hace mucho tiempo que ya lo abrazo. Este disco es un reflejo de eso", finalizó.

@vestalugg desde mi universo random, escribí un disco que me hace feliz. con azúcar y colores, nace Gerenta del amor, para reír y bailar 🩷 ya disponible en todas las plataformas ♬ sonido original - VestaLugg

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