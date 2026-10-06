Sale a la luz el tráiler de la biografia jamás estrenada de Kenita Larraín: "¿Te gustaría ver esta serie?"

06 oct. 2026 - 12:30 hrs.

En el año 2020 las productoras Vía X Films y Zapatilla Films grabaron una serie sobre la vida de Kenita Larraín basada en el libro "Rubia de ojos celestes", una biografía no autorizada escrita por el periodista Sergio Marabolí.

La producción jamás llegó a estrenarse, pero hace poco desempolvaron el tráiler donde se puede ver a la actriz Pin Montané encarnar a la famosa numeróloga.

Tráiler de la serie de Kenita Larraín

"Rubia de ojos celestes. Hoy volvimos a encontrarnos con su tráiler en nuestro archivo. ¿Te gustaría ver esta serie?", se lee en un post de Instagram de Zapatilla Films, junto al avance de la producción que incluye actores como Matías Assler, Francisco "Chapu" Puelles, Michael Silva, Rodrigo Pardow y Remigio Remedy.

En la secuencia se aborda entre otras cosas el tema del sonado quiebre de Larraín con Iván Zamorano en 2004, cuando faltaban pocos días para celebrar su matrimonio.

La publicación no menciona una posible fecha de estreno o si acaso hay una intención de finalmente sacar a la luz la serie. Sin embargo, muchos internautas se entusiasmaron con el tráiler.

"¡Oh, que nivel, la quiero ver!"; "OMG, que le queda bien el personaje a la Pin"; ¿Cuándo es esto? Quiero verla. ¿Quién sabe?", escribieron algunos de ellos.

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