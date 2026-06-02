"La extrañamos mucho": Carmen Gloria Arroyo envió emotivas palabras por ausencia de la psicóloga Pamela Lagos

02 jun. 2026 - 16:46 hrs.

Carmen Gloria Arroyo despidió el primer capítulo de Fuerte y Claro con un agradecimiento a todo el equipo del panel de expertos y, en especial, a una gran ausente en la jornada.

Se trata de la psicóloga Pamela Lagos, quien durante años acompañó a la abogada en su paso por TVN.



Arroyo tomó la palabra: "Estamos ya terminando el programa, nuestro primer programa. (Quiero) agradecerles enormemente que nos hayan visto. Tenemos a Marisol Sagredo, nuestra psicóloga que nos va a seguir acompañando. Christián Jabbar que se suma —criminalista y prevencionista de riesgo—, Rafa Venegas, gran periodista, investigador y Jairo Valdés, activador social".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Y antes del cierre, se tomó el tiempo de recordar a su emblemática colaboradora.

"Terminando el programa, yo no puedo dejar de mencionar a mi querida Pamela Lagos, que me hace mucha falta, que la extrañamos mucho. Ha sido mi partner y mi compañera de trabajo durante más de una década.

"Sabemos lo difícil del momento que estás viviendo, quiero que recibas el cariño, no solo mío, sino que de todo el equipo que está acá. Te extrañamos y tu puesto sigue estando en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestro programa. ¡Todas las fuerzas del mundo, querida Pame, que te queremos de vuelta lo más pronto posible!", agregó visiblemente emocionada.

Todo sobre Carmen Gloria: Fuerte y Claro