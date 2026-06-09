"Todo se perdió": El drama de vecina damnificada por incendio en casona de barrio Yungay

09 jun. 2026 - 17:05 hrs.

Esta mañana, un incendio afectó a una antigua casona de barrio Yungay, el que ha movilizado a Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco) para ayudar a las familias afectadas con ropa, alimentos, abrigo y la búsqueda de alojamiento temporal.

Una de las damnificadas es Raquel, quien relató a Carmen Gloria: Fuerte y Claro que afortunadamente no estaba en el lugar durante el siniestro.

"En ese momento yo estaba en mi pega. Como tengo turno de noche, por lo general nunca me voy altiro, porque mi turno es hasta las 06:00 de la mañana. Me enteré como a las 07:00 porque yo voy a un taller de música que está en la esquina, (...) dijeron que había un incendio cerca. Empecé a buscar en internet y me di cuenta que era la casa", dijo.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

Las condiciones de la casona incendiada

"Cuando llegué ahí, era la necesidad de buscar un lugar económico", comentó Raquel, sumado a los nulos requisitos de antigüedad que solicitaban en otras propiedades.

Sin embargo, existían algunos problemas inherentes a las construcciones antiguas, sumado a subdivisiones de material ligero para crear más habitaciones al interior: "Estaba medio abierto, se metían las palomas, (había) problemas de plaga con los ratones, todo este sector está lleno de ratones".

Tras el incendio, el apoyo municipal se hizo presente. "Me ayudaron harto, le dieron desayuno a la gente, hicieron almuerzo, (...) la gente de la municipalidad nos dio ropa, porque al final no pudimos rescatar nada, todo se perdió".

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