"A veces no se puede": Otakin cuenta cuánto tuvo que pagar del CAE y cuánto creció su deuda por los intereses

11 jun. 2026 - 16:55 hrs.

Esta tarde Otakin entregó su testimonio respecto al embargo de dinero que sufrió por parte de la Tesorería General de la República (TGR).

Y es que el influencer y exparticipante de El Internado realizó un contacto en vivo con Carmen Gloria: Fuerte y Claro, donde explicó más a profundidad lo que pasó con su situación.

"Ayer pude pagar; ojalá todos los chilenos pudieran hacer lo mismo, quedé súper tranquilo y, bueno... me llegó de sorpresa y la palabra embargo asusta mucho, y uno quiere la tranquilidad para su familia", expresó Otakin, y agregó que la deuda que quedaba era de 660 mil pesos y se habían pagado algunas cuotas hasta llegar a los 2 millones 300 mil pesos.

Otakin habla de sus deudas con el CAE

Asimismo, recalcó que su carrera la terminó a los 32 años y, en menos de dos años, comenzaron a cobrar, pero esto es única y exclusivamente porque él ya tenía una carrera previa.

"Me hubieses preguntado siete meses antes, ni siquiera hubiese podido pagar eso; hubiese estado también acomplejado y esperando el embargo porque no hubiese sabido qué hacer", comentó, y añadió que de todas formas este dinero estaba destinado para ciertos proyectos que ahora tendrá que rechazar.

En esa línea, explicó "lo mío son proyectos, pero hay gente que queda sin poder vestirse, sin poder comer, sin poder pagar el arriendo. Mucha gente me ha escrito por redes sociales que les han embargado y no pueden pagar el arriendo. ¿Cómo cubres eso?".

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / MEGA

"Mira unos 20 o 30 mensajes pidiéndome que les pague el CAE y otros diciéndome que están desesperados, que no saben qué hacer y que por favor les ayude a pagar un poco, que sea o cómo hice el tema del convenio para que puedan estar más tranquilos. De verdad, hay sueldos que no dan para pagar", argumentó.

Asimismo, declaró: "No es que no se quiera (pagar), uno sabe que se endeuda, pero a veces simplemente no se puede".

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