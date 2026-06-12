"Fue una mamá golpeadora": Juan explica en Fuerte y Claro por qué sus hijos no cuidarían de su madre

12 jun. 2026 - 16:25 hrs.

En Carmen Gloria: Fuerte y Claro conocimos la historia de Maritza, quien se hace cargo del cuidado de su hermana Gladys Roxana, pese a que esta responsabilidad debiese recaer en sus hijas y Juan Pizarro, su marido.

Para saber la versión de la contraparte, el programa se contactó con este último, quien indicó que hace años dejó de convivir con Gladys, pero que igualmente haría llegar una mensualidad para cubrir sus gastos.

"Su hermana se hizo cargo de ella porque la fue a sacar de la casa y, efectivamente, se acordó un dinero que no ha podido completar, pero sí, mes a mes lo hago llegar a la cuenta de la persona en cuestión", declaró en un llamado telefónico.

Carmen Gloria: Fuerte y Claro / Mega

"Paga las consecuencias de su actuar"

Indicó que hace 26 años vive en Puerto Montt y hace cuatro su hijo se mudó con él porque "no vivía bien con la mamá".

Precisamente por presuntos problemas de violencia es que los hijos de Roxana se habrían alejado y no la cuidarían actualmente. "No se comunican con la mamá porque fue una mamá golpeadora, no fue una buena madre. Hoy en día paga las consecuencias de su actuar, independientemente que esté enferma", explicó Juan.

Fuerte y Claro quiso comunicarse nuevamente con el marido de Roxana durante la transmisión en vivo, pero declinó contestar la llamada.

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