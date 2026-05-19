Se acerca un nuevo viernes de risas con Detrás del Muro ¿Quién será el nuevo invitado esta semana?
Este viernes disfrutaremos de un nuevo capítulo de Detrás del Muro, que semana a semana conquista al público con risas garantizadas.
El espacio liderado por Kike Morandé nos hizo reír con una presentación de la Sonora de Rehabilitarse y las locuras de la Nueva Moneda. ¿Con qué nos sorprenderán en el próximo episodio?
¿Quién es el invitado especial de esta semana en Detrás del Muro?
Tal como cada viernes, invitado especial que disfrutará compartiendo con los personajes y siendo parte de los hilarantes sketches del elenco y esta semana, Carmen Gloria Arroyo aceptará el desafío de sacar a relucir su lado más cómico.Ir a la siguiente nota
Recuerda, este viernes 22 de mayo no te pierdas el segundo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.
Además, podrás ver esta nueva entrega a través de la señal de aire de Mega y las señales digitales de Mega.cl y la plataforma Mega Go.
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