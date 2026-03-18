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Se viene un nuevo capítulo de Detrás del Muro: Conoce al invitado especial de esta semana

  • Por Mega

Este viernes disfrutaremos del segundo capítulo del regreso de Detrás del Muro, el cual fue todo un éxito de sintonía en su estreno. 

En su primer episodio, el espacio liderado por Kike Morandé nos hizo reír con una particular parodia del reciente cambio de mando presidencial, además del retorno de queridos sketches y la aparición de algunos nuevos.

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¿Quién es el invitado especial de esta semana en Detrás del Muro?

Asimismo, se unieron dos integrantes al elenco. Hablamos del actor Fernando Godoy y de la comediante Rossy Rossy. 

Otra de las características del programa de humor es que cada semana tiene un invitado especial que disfruta compartiendo con los personajes y también actuando en los skectches.

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La semana previa, la primera invitada fue Tonka Tomicic, mientras que en esta oportunidad, en el segundo capítulo, nos acompañará José Antonio Neme

Recuerda, este viernes 20 de marzo no te pierdas el segundo episodio de Detrás del Muro, después de Meganoticias Prime.

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