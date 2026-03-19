El Internado - Capítulo 96: Los participantes revelan lo que marcó su vida
En el capítulo 96 de El Internado, los participantes abren su corazón ante una dinámica que trae el chef Yann Yvin, y es que el director de la academia llegó con 15 ollas, cada una de ellas con algo que marcó la vida de los concursantes.
Precisamente, la primera en contar una historia es Michelle Peint, quien relató cómo fue la muerte de su hermana cuando ella tenía 15 años, un episodio que jamás olvidará.
Asimismo, Kari Belén entregó las razones de su quiebre con Gonzalo Jara y Luis Mateucci fue puesto contra las cuerdas por un video de Oriana Marzoli.
La frustración de Akemi
Por otra parte, Akemi Nakamura es la nominada a eliminación y termina llorando de la frustración, mientras Luis Mateucci la intenta consolar.
Asimismo, Tom Brusse pidió a Camila Nash una última oportunidad para retomar su relación, pese a sus errores.
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