Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 96: Los participantes revelan lo que marcó su vida MEGA

El Internado - Capítulo 96: Los participantes revelan lo que marcó su vida

  • Por Mega

En el capítulo 96 de El Internado, los participantes abren su corazón ante una dinámica que trae el chef Yann Yvin, y es que el director de la academia llegó con 15 ollas, cada una de ellas con algo que marcó la vida de los concursantes. 

Precisamente, la primera en contar una historia es Michelle Peint, quien relató cómo fue la muerte de su hermana cuando ella tenía 15 años, un episodio que jamás olvidará. 

Lo más visto de El Internado

Asimismo, Kari Belén entregó las razones de su quiebre con Gonzalo Jara y Luis Mateucci fue puesto contra las cuerdas por un video de Oriana Marzoli.

Akemi
El Internado / MEGA

La frustración de Akemi

Por otra parte, Akemi Nakamura es la nominada a eliminación y termina llorando de la frustración, mientras Luis Mateucci la intenta consolar. 

Ir a la siguiente nota

Asimismo, Tom Brusse pidió a Camila Nash una última oportunidad para retomar su relación, pese a sus errores. 

Puedes ver los capítulos de El Internado 24 horas antes en Mega Go y si estás fuera de Chile, únete a la membresía en YouTube Mega Oficial


Ve el capítulo en

Leer más de

Más Capítulos