El Internado - Capítulo 102: Mateucci y Michelle tuvieron una apasionada noche
En el capítulo 102 de El Internado se vivió una dinámica de elección que sacó muchos secretos y confesiones a la luz.
Precisamente, los participantes debían elegir de entre sus compañeros a quién besarían apasionadamente, con quién tendrían una noche de pasión y a quién eliminarían.
Fue así como Adrián Pedraja reveló que tendría una noche de pasión con Arenita, mientras que Blu Dumay confesó que le gustaría besar apasionadamente a Camila Nash.
Secretos y confesiones salen a la luz
Por otra parte, Akemi Nakamura contó un detalle muy íntimo de Luis Mateucci, lo que provocó el enojo del argentino, pero eso no fue lo más impactante, sino que fue Tom Brusse eligiendo a Kari Belén como su noche de pasión.
Esto desató la furia de Camila Nash, quien no se contuvo contra el marroquí, quien no tenía cómo defenderse.
Finalmente, Luis Mateucci y Michelle Peint concretaron su noche de pasión.
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