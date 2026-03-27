Presentado por: Betano Falabella

El Internado - Capítulo 102: Mateucci y Michelle tuvieron una apasionada noche mega

El Internado - Capítulo 102: Mateucci y Michelle tuvieron una apasionada noche

  • Por Mega

En el capítulo 102 de El Internado se vivió una dinámica de elección que sacó muchos secretos y confesiones a la luz. 

Precisamente, los participantes debían elegir de entre sus compañeros a quién besarían apasionadamente, con quién tendrían una noche de pasión y a quién eliminarían. 

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Fue así como Adrián Pedraja reveló que tendría una noche de pasión con Arenita, mientras que Blu Dumay confesó que le gustaría besar apasionadamente a Camila Nash

Portada 102
El Internado / MEGA

Secretos y confesiones salen a la luz 

Por otra parte, Akemi Nakamura contó un detalle muy íntimo de Luis Mateucci, lo que provocó el enojo del argentino, pero eso no fue lo más impactante, sino que fue Tom Brusse eligiendo a Kari Belén como su noche de pasión. 

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Esto desató la furia de Camila Nash, quien no se contuvo contra el marroquí, quien no tenía cómo defenderse. 

Finalmente, Luis Mateucci y Michelle Peint concretaron su noche de pasión. 

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