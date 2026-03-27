27 mar. 2026 - 00:41 hrs.

En el capítulo 102 de El Internado se vivió una dinámica de elección que sacó muchos secretos y confesiones a la luz.

Precisamente, los participantes debían elegir de entre sus compañeros a quién besarían apasionadamente, con quién tendrían una noche de pasión y a quién eliminarían.

1 Un beso entre Kari Belén y Tom Brusse desatará la ira de Camila Nash en el capítulo 103 de El Internado 2 Luis Mateucci y Michelle Peint vivieron una intensa noche de pasión en El Internado 3 El Internado - Capítulo 102: Mateucci y Michelle tuvieron una apasionada noche 4 Tom Brusse eligió a Kari Belén para una noche de pasión y despertó la rabia de Camila Nash en El Internado 5 "Pequeño problema": Akemi Nakamura trató de "manicero" a Luis Mateucci en El Internado Lo más visto de El Internado

Fue así como Adrián Pedraja reveló que tendría una noche de pasión con Arenita, mientras que Blu Dumay confesó que le gustaría besar apasionadamente a Camila Nash.

El Internado / MEGA

Secretos y confesiones salen a la luz

Por otra parte, Akemi Nakamura contó un detalle muy íntimo de Luis Mateucci, lo que provocó el enojo del argentino, pero eso no fue lo más impactante, sino que fue Tom Brusse eligiendo a Kari Belén como su noche de pasión.

Esto desató la furia de Camila Nash, quien no se contuvo contra el marroquí, quien no tenía cómo defenderse.

Finalmente, Luis Mateucci y Michelle Peint concretaron su noche de pasión.